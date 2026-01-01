Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски енергийният регулатор започва днес извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители. Това съобщиха от Комисията.

Сигналите обхващат получени фактури за декември 2025 г. и януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната. Проверката е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, посочват от регулатора. Още днес екипи на министерството и на регулатора влизат в Електроразпределителни мрежи Запад АД, като през следващите дни проверките ще обхванат и другите електроразпределителни и електроснабдителни дружества.

Извънредната проверката ще бъде извършена съвместно с експерти от Министерство на енергетиката, като всяка от институциите ще упражни правомощията си в предвидения от закона обхват.

Приоритетна задача на проверяващия екип на КЕВР е да се установи дали дружествата изпълняват стриктно издадените им от КЕВР лицензии за дейността. Предмет на проверка ще бъде коректността на издадените на потребителите фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги и правата на клиентите, се посочва в съобщението.



По-рано днес министърът на енергетика в оставка Жечо Станков съобщи за началото на извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители. По думите му още от началото на седмицата Министерството на енергетиката е в постоянен контакт с КЕВР. Станков посочи, че при проверките ще се обърне специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 година, когато в рамките на една сметка, са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри, добави Станков.

На 30 януари „Електрохолд Продажби“ съобщи, че средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени към 27 януари 2026 г., е с близо 30 на сто по-високо в сравнение с предходния отчетен период, като тези фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година.