Аутопсия разкри причината за смъртта настъпила по време на плувен турнир в Бургас на 16-годишния състезател от София. Това съобщиха от Национален спортен клуб "Олимп".

"След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма", отбелязват в публикация в социалните мрежи от клуба.

С разрешение на родителите на Емил днес от 19 ч. на външните игрища в "Овергаз Арена" ще се проведе бдение.

Припомняме, че вчера от полицията съобщиха, че около 8:57 часа на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент в плувния басейн на спортен комплекс "Парк Арена – ОЗК", където се е провеждало международното състезание. На 16-годишния състезател му прилошало по време на загрявка.

*Гръдната аневризма (торакална) е животозастрашаващо разширение (над 50% от нормата) на аортата в гръдния кош, често протичащо без симптоми до руптура. Основните причини включват атеросклероза, високо кръвно налягане, генетични заболявания (напр. синдром на Марфан) и възпаления. Лечението варира от наблюдение и медикаменти до операция (отворена или ендоваскуларна).