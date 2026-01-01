Сръбски фермери, които вече почти две седмици блокират пътища в протест предимно срещу ниските изкупни цени на млякото, решиха да засилят блокадите от утре сутрин, ако не бъде постигнато споразумение с правителството, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Решението е било взето през уикенда на среща на 32 фермерски асоциации край селището Мърчаевци, Западна Сърбия.

От 11 февруари недоволните производители блокират Ибърската магистрала, която води от столицата Белград към Черна гора и Косово, както и други пътни връзки.

Протестиращите са решили да продължат блокадите, които траят по няколко часа дневно, а ако до 10 ч. сутринта във вторник не бъде намерено решение, да засилят протеста си, като удължат времето, в което затварят пътищата.

Млекопроизводителите и останалите фермери настояват сръбското правителство да осигури защита на вътрешния пазар на мляко и месо, да въведе такси и квоти върху вноса, контрол върху качеството и произхода на млякото и млечните продукти на границата, както и за връщане на изкупните цени на предишното ниво и гарантирано изкупуване от всеки производител.

Срещата на представители на фермерите с министъра на земеделието на Сърбия Драган Гламочич миналата сряда не доведе до споразумение.