Покачването на нивото на язовир „Копринка“ в момента не е толкова динамично, колкото през изминалата седмица. Това съобщи за БТА областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов. Той подчерта, че въпреки обилните валежи от последните дни, ситуацията с нивото на язовира е изцяло под контрол и се следи ежеминутно, а отговорните ведомства работят в пълна координация.

Има приток и увеличение на нивото с около 0,3 – 0,5 млн. куб.м. за денонощие, което не е фатално, коментира Маринов. По думите му в язовира в момента има близо 132 млн. куб. метра вода, като има още 10 млн. куб.м. свободен обем. Оттокът от язовира е регулиран, като водите се оттичат в посока напоителните канали на юг към Стара Загора, както и по поречието на река Тунджа към язовир „Жребчево“.

В края на миналата седмица Маринов увери, че нивата на язовир „Копринка“ се следят постоянно, а отговорните ведомства са в пълна координация и допълни, че това е едно от най-сложните и ключови енергийни промишлени напоителни съоръжения в страната с изключително важно значение. Всички общини по течението на Тунджа, както и населените места в близост до реката, са предупредени както от Областна администрация, така и от Басейнова дирекция за възможни евентуални разливи, каза тогава той.

След обилните валежи през предходните дни частично бедствено положение беше обявено в Гълъбово и в местното село Обручище.