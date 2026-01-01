33-годишен криминално проявен мъж от Бургас е задържан, след като опитал да се отърве от наркотици в района на ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“.

Случаят е от 22 февруари, около 11:15 ч., когато служители на Пето районно управление – Бургас забелязали мъжа да се движи с индивидуално електрическо превозно средство срещу тях.

След като видял полицията, той рязко променил посоката си и се насочил към Морската градина, а по-късно – към алеята към „Черноморски солници“. При приближаване към отбивката за хотел полицаите забелязали, че мъжът хвърля черен пакет на земята. При последвалата проверка е установено, че на място има общо пет пакета, всеки съдържащ по десет топчета със зелена тревна маса, вероятно канабис.

33-годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.