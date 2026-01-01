Днес изтича срокът, който ЦИК даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията. По думите на председателя на Комисията Камелия Нейкова, ако той доброволно не го направи, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване.

Само ден на поста: Вицепремиерът Стоил Цицелков подаде оставка

В края на миналата седмица служебното правителство положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност, а на церемония в Министерския съвет се състоя предаването на властта между стария и новия кабинет. Още в първите часове след смяната, обаче, възникна напрежение около вицепремиера, след като представители на част от досегашното управляващо мнозинство отправиха обвинения, че той е обект на забрана от страна на Европейската комисия именно по ресора му. Бяха разпространени и информации от политици, че Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за шофиране под влияние на алкохол. Междувременно президентът Илияна Йотова заяви, че незабавно ще разпише указа за оставката на Цицелков, ако й бъде предложено.

В петък вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелĸов подаде оставка. Тя беше приета от министър-председателя Андрей Гюров, а по-късно президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му. Мотивите за своето решение Цицелков заяви на извънреден брифинг пред представителите на медиите в Министерския съвет.

„Разговарях с премиера Гюров. Не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа“, каза Цицелков.

Стоил Цицелков отхвърли всички обвинения и изнесени информации до момента и заяви, че ще съди всеки, опетнил името му.

„Срещу мен тече масирана атака, тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров“ и срещу всичките му представители и неговата основна мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влиянието им. Хора, които няма да влязат в следващия парламента най-вероятно“, посочи той.