80-годишна жена от село Кошарица стана жертва на телефонна измама, след като бе подведена, че дъщеря ѝ е пострадала тежко и се нуждае от спешни средства за лечение. Случаят е от 20 февруари, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 18:20 ч. в Районно управление – Несебър от 58-годишния син на потърпевшата. Той съобщил, че по-рано през деня майка му е била измамена по телефона.

По данни на разследващите неизвестен мъж се свързал с пенсионерката и я убедил, че дъщеря ѝ е в болница с множество фрактури и се нуждае от голяма сума за лечение. Жената събрала около 12 000 евро, поставила ги заедно с дрехи на дъщеря си в черен сак и около 16:00 ч. ги предала на непознат мъж, дошъл на адреса ѝ.

След получаване на сигнала служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и полицаи от Несебър предприели незабавни действия. Със съдействието на служители на Гранична полиция в района на Русе бил установен и задържан 32-годишен мъж от Несебър при опит да премине границата с Румъния.

От него е иззет сакът с парите и дрехите, като сумата предстои да бъде върната на възрастната жена без липси. Работата по документиране на престъпната дейност на задържания продължава.