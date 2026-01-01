Сикрет Сървис заяви, че служители на агенцията са застреляли въоръжен мъж на възраст около 20 години, след като той се опитал нелегално да проникне в обезопасения периметър на резиденцията Мар-а-Лаго на президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

Въпреки че Тръмп често прекарва уикендите в резиденцията си във Флорида, днес той е в Белия дом. Първата дама Мелания също е във Вашингтон.

Властите към момента не са оповестили името на застреляния. Според Сикрет Сървис той е „бил забелязан до северния вход на Мар-а-Лаго и изглежда носел ловна пушка и туба за бензин“. Той бил застрелян от агенти на Сикрет Сървис и местен полицай, добави агенцията.

Това не е първата заплаха за живота на Тръмп, отбелязва Асошиейтед Прес. Той бе ранен при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 година.

На 15 септември 2024 г. мъж с винтовка бе заловен, след като застанал близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играел. Той бе осъден на доживотен затвор по-рано този месец

Белият дом към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва АП.