Полицията с подробности за тежката катастрофа с две жертви в Радомирско.

Припомняме, че инцидентът е станал на 14 март на изхода на село Друган - в посока село Червена могила. 72-годишен шофьор е изгубил контрол и е навлязъл в насрещното, където е ударил кола, управлявана от 62-годишен мъж, съобщиха от ОД на МВР.

На място са загинали водачът на първата кола и 69-годишната му съпруга. Шофьорът на другия автомобил и тримата му спътници - мъже на 18 и 71 години и жена на 67 години са откарани за преглед в болница.

71-годишният е оставен за лечение с комоцио, а останалите са освободени с повърхностни наранявания. 62-годишният мъж е изпробван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.