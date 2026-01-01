Автобус по линията Варна – София е катастрофирал през нощта край Ловеч. Инцидентът е станал около 2 ч. на пътен възел Абланица – разклона за Ловеч и Троян.

По първоначална информация автобусът е паднал в дере по неясни причини, предава NOVA.

Десет души са пострадали леко – с порязвания, натъртвания и охлузвания. Всички те са прегледани и освободени за домашно лечение. Само един пътник е оставен за наблюдение в болница, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Причините за катастрофата се изясняват.