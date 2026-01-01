Централна избирателна комисия съобщи, че на 18 март 2026 г. (сряда) от 16:00 часа ще се проведат жребии за определяне на номерата в бюлетината за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и за реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по Българска национална телевизия и Българско национално радио.

Жребият ще бъде изтеглен публично, като на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Процедурата ще се проведе в сградата на Народно събрание на Република България, на пл. „Княз Александър I“ №1, във фоайето на вход „Ларго“.