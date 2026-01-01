Полицията в Добрич задържа шофьор в нетрезво състояние, който е заспал зад волана и се блъска с автомобила си в ограда на частен имот в града, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за възникналото пътнотранспортно произшествие полицаите получават в неделя. На място е установен лек автомобил със заспал шофьор зад волана, във видимо нетрезво състояние.

Установено е, че при движение му по улица „Отец Паисий“ в Добрич, мъжът губи контрол над колата и се блъска в ограда на частен имот. Същият отказва да бъде проверен за употреба на наркотични вещества и алкохол. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано полицейско производство.

Същият ден при проверка на лек автомобил в Балчик шофьорът му дал положителна проба за алкохол 1,44 промила. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Миналата седмица полицаите задържаха други двама мъже, шофирали след употреба на алкохол и наркотици.