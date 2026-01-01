В столичния квартал "Красна поляна" председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и районният кмет Димитър Петров днес ще предадат облагородения паркинг за срок от 10 години безвъзмездно за нуждите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), където ще се съхраняват иззетите от органите на реда автомобили, съобщиха от Столична община.

През май 2024 г. от Столичния общински съвет (СОС) предложиха незаконно сметище в кв. "Факултета", да се превърне в паркинг за задържани моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства по разследвания.

Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, който от повече от 10 години се използва като нерегламентирано сметище.