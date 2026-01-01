Днес ще преобладава слънчево време. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. След обяд от запад ще започне ново разкъсване и намаление на облачността и ще се появи висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8°-13°, в София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, който след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.



Във вторник ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина до силен, с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните - между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони.

В сряда ще е ветровито, облачността ще се задържи предимно значителна, само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи и от дъжд, и от сняг. Дневните температури ще се понижат.