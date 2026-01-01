Пистата на летище „Васил Левски” София ще бъде затворена за всички полети и в нощта срещу 24 февруари между 3:00 и 5:30 ч. Причината е ремонт на шахтите в близост до пистата, който е в изпълнение на международните летищни регулации.

В позиция до NOVA от летището уточниха, че графикът на ремонта е съобразен с факта, че по това време по принцип няма планирани редовни излитащи и кацащи полети.

Затварянето на пистата не прави изключение и за военни самолети.

В допълнение от летището поясниха, че ремонтът не е свързан с присъствието на американските военни самолети на летището.