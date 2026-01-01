Екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще посетят пострадалите в област Хасково, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Служебният ресорен министър Хасан Адемов разпореди на екипите на АСП да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка.

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите на АСП следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.

В община Гълъбово е обявено частично бедствено положение и е задействана е системата BG -ALERT.

Частично бедствено положение в Ардино и Гълъбово заради покачване на реките и опасни мостове

Екипите на АСП са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено могат да получат още 1550 евро, припомнят от социалното министерство.

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове. Екипите на агенцията са готови да реагират и на други места в страната при необходимост, посочват още от Министерството.