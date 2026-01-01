Бразилия не иска "нова Студена война", заяви днес президентът Луиз Инасио Лула да Силва, цитиран от Ройтерс.

"Искам да кажа на президента на САЩ Доналд Тръмп, че не искаме нова Студена война", каза Лула на пресконференция в Делхи в края на тридневно посещение в Индия. "Не искаме да се намесваме в делата на нито една друга страна, искаме равно третиране на всички страни", допълни той.

Лула заяви, че очаква да се срещне с Тръмп във Вашингтон през първата седмица на март и добави, че дневният ред ще включва търговия, имиграция, инвестиции и партньорство между университетите.

Южноамериканският лидер е с леви политически убеждения и има различия с президента републиканец по въпроси като налаганите от САЩ мита, войната на Израел в Газа, залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и Съвета за мир на Тръмп.

Бразилецът отказа да коментира приетото в петък решение на Върховния съд на САЩ, отменящо много от митата на Тръмп върху вноса на чуждестранни стоки, които след това американският президент каза, че ще замени с 15-процентни налози по силата на друг закон. Той каза само: "Мисля, че отношенията между САЩ и Бразилия ще бъдат в по-добро положение".