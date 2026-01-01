Германска верига пекарни преименува популярна бисквитка в знак на солидарност с Гренландия, като промени името ѝ от „американка“ на „гренландка“, предаде ДПА.

„Американките“ (Amerikaner) наподобяват черно-белите бисквитки, популярни в Съединените щати. Те са направени от кръгла, леко изпъкнала основа от тесто, покрита с глазура. Традиционно се продават през пролетта, но тази година клиентите на веригата пекарни Harms в Люнебург, които поискат бисквитката, ще получат вместо това „гренландка“.

България се включи в силна европейска подкрепа за Гренландия и Дания

Името отразява широко разпространената европейска опозиция срещу амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие арктическата територия от Дания.

„Виждаме това като голяма реклама за търговията и искахме да се възползваме от възможността“, каза пред ДПА Яник Хармс, управляващ директор на веригата. „Баба ми винаги казваше, че пекарната е място на живот“, добави Хармс, който управлява семейния бизнес вече пето поколение заедно със съпругата си Лиза. „И политиката играе голяма роля в живота.“

Канада и Франция планират да открият консулства в Гренландия

„Правете сладкиши, а не война“ гласи табела пред пекарната в северния град Люнебург, югоизточно от Хамбург, която рекламира бисквитките. Редовните клиенти приемат инициативата положително – местният жител Хенинг Вилнер я определя като „оригинална“. „Това са въпроси, които ни засягат“, каза той и добави, че кампанията допринася за солидарността с Дания и Европа.

Не е напълно ясно как сладкишът е получил първоначалното си име, отбелязва ДПА. Според една теория то произлиза от съставката на бакпулвера амониев хидрогенкарбонат, наричан разговорно „Ами“ на немски – същото „съкращение“, използвано за назоваване на американците. Друга версия гласи, че „кръглата форма е моделирана по войнишка каска“, според Хармс, който се е зарекъл да „запази новото име, докато Тръмп не остави Гренландия на мира“.

Политиката на Тръмп е вдъхновила и други символични актове на съпротива в Европа и Германия. Например кафене в берлинския квартал Нойкьолн вече не предлага кафе „американо“, а „мексикано“, допълва още ДПА.