Хю Хефнър е водил таен секс дневник, съдържащ пикантни описания и хиляди голи снимки на свои партньорки, съобщава сайтът TMZ, позовавайки се на вдовицата на основателя на списание „Плейбой“.

Кристъл Хефнър и нейната адвокатка Глория Олред обявиха във вторник, че според тях дневникът включва около 3000 снимки на жени – някои от които вероятно непълнолетни, заснети преди, по време и след сексуални контакти.

Хефнър е известен с империята си „Плейбой“, но Кристъл и Глория Олред твърдят, че въпросните фотоалбуми към дневника съдържат лични голи снимки, които никога не са били публикувани в списанието. По думите им предполагаемият дневник датира от 60-те години на миналия век и съдържа имена на партньорки, съпоставени с описания на сексуални актове. Според Кристъл и нейната адвокатка Хефнър е проследявал дори менструалните цикли на някои от жените.

Кристал твърди, че дневникът и снимките предстои да бъдат сканирани и дигитализирани от фондацията „Хю М. Хефнър“, но подчертава, че не е давала съгласие нейни снимки да бъдат предоставяни на други лица. Тя смята, че много от останалите жени, фигуриращи в дневника, са в същата ситуация. Освен това посочва, че не е получила ясен отговор от фондацията относно местонахождението на дневника, което я тревожи.

До понеделник Кристъл Хефнър е била ръководител на фондацията, но след като е изразила опасенията си относно снимките и дневниците, управителният съвет я е отстранил от поста.

Нейната адвокатка призовава главните прокурори на щатите Калифорния и Илинойс да разследват случая и да гарантират, че всички изображения и споменавания ще останат поверителни.

Кристъл е последната съпруга на Хю Хефнър. Двамата са били в законен брак към момента на смъртта му през 2017 г.