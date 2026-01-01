Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Заради катастрофа между джип и снегорин е затруднено движението по пътя София - Варна в района на  село Балван, по първоначална информация пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Пътищата в област Велико Търново са проходими при зимни условия. На територията на цялата област вали сняг.

Нивата на реките са под постоянно наблюдение. Тази сутрин нивото на река Янтра във Велико Търново е 3,28 метра, съобщиха от общинската администрация. За последния час има спад с 10 сантиметра. Пикът на повишаването засега е преминал и няма опасност от заливане на ниските части на града. 4,50 метра е рисковото ниво.

Високата вода идва главно от горното течение на Янтра. При с. Пушево преди три часа нивото е достигнало 1,87 метра при 2,60 критична стойност. Сега е 1,42 метра. Река Белица остава спокойна с ниво в Килифарево трайно около 1-1,10 метра при критична стойност от 3 метра.

