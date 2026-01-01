Икономическата активност в еврозоната се ускори през февруари, след като производственият сектор отчете значително по-добри резултати, предаде АФП.

Предварителният индекс на мениджърите по покупките (PMI) за еврозоната на Хамбургската търговска банка, изготвен от S&P Global и считан за важен показател за общото състояние на икономиката, достигна стойност от 51,9 пункта този месец спрямо 51,3 пункта през януари - най-високото равнище от 3 месеца насам.

Стойност над 50 пункта сигнализира за растеж, докато ниво под 50 пункта показва свиване на икономическата активност.