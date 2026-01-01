Започна свещеният за мюсюлманите по света месец Рамазан. Началото му всяка година започва по различно време. Първият ден на поста се обявява след наблюдение на луната или чрез астрономически изчисления, затова началото му се измества с около 10 дни по-рано всяка година.

Рамазан е деветият месец в ислямския календар и най-свещеният период за мюсюлманите. Именно през този месец на пророка Мохамед е низпослан Коранът, свещената книга на исляма.

По време на Рамазан мюсюлманите спазват пост (саум) – въздържат се от храна, напитки и други удоволствия от изгрев до залез, като целта е духовно пречистване, самодисциплина и смирение.

Месецът е и време за милосърдие, покаяние и добри дела – мюсюлманите се стремят да помагат на нуждаещите се и да укрепват семейните и обществени връзки. През Рамазан се насърчава състраданието към бедните и нуждаещите се, както и даването на милостиня (закят и садака).

Особено значение има Нощта на предопределението (Лейлятул Кадр), която се пада в последните дни на Рамазан. Вярва се, че молитвите в тази нощ имат особена сила.

Време за вътрешна промяна

Рамазан е време за вътрешно обновление и духовно израстване, когато мюсюлманите се стремят към баланс, добри дела и близост с Бога.

Рамазан се възприема като шанс за „рестарт“ на човека – период, в който вярващият се стреми да се откаже от лоши навици, гняв, завист и егоизъм. Много мюсюлмани казват, че истинската цел не е гладът, а промяната в характера.

През Рамазан семействата се събират по-често, вечерните общи трапези (ифтар) укрепват връзките между хората, търси се помирение и прошка. Много семейни конфликти се решават именно тогава.