Филмът „Нина Роза”, който е с българско участие, спечели награда „Сребърна мечка” за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин. Церемонията за връчването на отличията на форума се състоя в събота вечерта.

Наградите обяви международното жури на „Берлинале", председателствано от германския режисьор Вим Вендерс.

Режисьорката и сценаристка на „Нина Роза” канадката Женвиев Дулуд дьо Сел получи статуетката. Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в „Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). В главната роля е Галин Стоев, участват също Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други.

„Нина Роза” проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираният сайт „Скрийн дейли” определи лентата като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството.

Наградата „Златна мечка" за най-добър филм на 76-ото издание на „Берлинале" спечели политическата драма Yellow Letters на германския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Лентата, заснета в Германия, разказва за съдбата на турски сценарист, работещ в театър, и неговата съпруга актриса, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения, отбелязва АФП. В главните роли са актьорите Йозгю Намал и Тансу Бичер.

Българският филм Made in EU с приз от кинофестивала във Вюрцбург

„Истинската заплаха не е сред нас. Тя е навън. Това са автократите. Това са крайнодесните партии. Това са нихилистите на нашето време, които се опитват да дойдат на власт и да унищожат нашия начин на живот“, заяви продуцентът Инго Флис, цитиран от Ройтерс. „Да не водим борба помежду си. Да се борим с тях“, призова той.

Илкер Чатак, който е на 42 години, има номинация за награда „Оскар" за лентата си „Учителска стая" от 2023 г.

За първи път от повече от 20 години филм на германски режисьор печели най-голямата награда на „Берлинале", отбелязва ДПА. През 2004 г. продукцията „Срещу стената" (Head-On) на Фатих Акън спечели „Златна мечка”.

Британецът Грант Джий взе „Сребърна мечка” за най-добър режисьор за филма си Everybody Digs Bill Evans.

За най-добро актьорско изпълнение във водеща роля „Сребърна мечка" бе отличена Сандра Хюлер за ролята си в Rose на австрийския режисьор Маркус Шлайнцер. Тя печели „Сребърна мечка" за водеща роля за втори път, след като взе статуетката и през 2006 г. за превъплъщението си в „Реквием", припомня ДПА.

Актьорите Анна Калдър Маршал и Том Кортни бяха отличени за поддържаща роля за филма Queen at Sea на режисьора от САЩ Ланс Хамър. Наградите на "Берлинале" за актьори във водеща и в поддържаща роля са полово неутрални.

Кинофестивалът беше открит на 12 февруари, като на церемонията с почетна „Златна мечка" беше отличена актрисата Мишел Йео.

Тази година на филмовия форум в Берлин се проводеха много дискусии за свободата на словото, като някои творци обвиниха фестивала, че „не е заел ясна позиция по отношение на войната в Газа“, припомня ДПА.

В началото на церемонията за връчване на призовете председателят на журито Вим Вендерс реагира на разразилата се полемика. В словото си той отбеляза контрастните роли на социалните медии – с кратки цитати, които бързо се разпространяват, но и бързо се забравят – и дългите разкази в киното, които оставят трайна следа, информира Дойче веле.

„Берлинале" се проведе в един свят, който изглежда суров и раздробен“, каза директорът на фестивала Триша Тътъл при откриването на церемонията в събота, като припомни поляризираните политически дебати по време на форума. Тя отбеляза, че критиката играе важна роля в демокрацията. Критиката е „добра за нас – дори и да невинаги ни е приятна“, добави Тътъл.