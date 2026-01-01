Международният филмов фестивал „Берлинале” започна в четвъртък вечерта с посланието, че новите гласове са важни, като холивудската легенда Мишел Йео припомни как форумът я е подкрепил в началото на кариерата й, предаде Ройтерс.

„Когато все още търсех мястото си, Берлин ме прие. Това ранно посрещане беше важно“, каза Йео, докато приемаше почетната награда „Златна мечка“ за цялостно творчество. Тя й беше връчена от режисьора Шон Бейкър. „Това показа, че има място за гласове от периферията, които отказват да се подчиняват, за артисти, които все още търсят себе си“, допълни 63-годишната актриса, след като взе статуетката.

Мишел Йео е позната с ролите си във филми като „Винаги ще има утре", „Тигър и дракон", „Мемоарите на една гейша", „Луди богати азиатци", „Пазители на Галактиката 2", „Шан-Чи и легендата за десетте пръстена", „Злосторница", „Злосторница: Част втора". През 2023 г. тя спечели „Оскар" за главна женска роля за изпълнението си във „Всичко навсякъде наведнъж".

БТА

Посланието беше допълнително подчертано и от филма, с който започна фестивалът – „Няма добри мъже” (No Good Men), романтична комедия, чието действие се развива в Кабул малко преди талибаните да вземат властта през 2021 г. Режисьор на продукцията е 35-годишната афганистанска режисьорка Шахърбану Садат, родена в Иран.

„Можехме да изберем нещо съвсем ясно, нещо от режисьор, за когото хората са чували, или с известни звезди“, каза директорът на фестивала Триша Тътъл на червения килим. „Но това е филм, който ни накара и да се смеем, и да плачем“.

Актьори като Бела Рамзи, Нийл Патрик Харис, Даниел Брюл и Ларс Айдингер се събраха под дъжда на червения килим преди церемонията. Няколко от присъстващите използваха камерите, за да направят политически изявления, като една група държеше плакати с надпис „Внимавайте, фашисти! Ние сме повече!“, а друга група издигна лозунги в подкрепа на иранския народ, отбелязва Ройтерс.

БТА

Германският режисьор Вим Вендерс, който е председател на международното жури тази година, каза, че филмите, които вече е гледал, му припомнят защо обича Берлин. Съпругата му Доната Вендерс се появи на откриването на „Берлинале", облечена в рокля, изработена от стари видеокасети с негови филми, сред които „Париж, щата Тексас“, „Крилете на желанието“, предаде ДПА. „Да нося рокля, изработена от филмите на Вим – какво може да бъде по-подходящо за филмов фестивал? И е толкова удобна“, каза тя в изявление, публикувано от берлинската марка за устойчива мода Cruba, чието дело е роклята.

Той и шестимата други членове на журито ще връчат голямата награда на кинофорума „Златна мечка“ на церемонията по закриването на 76-ото издание на „Берлинале" на 21 февруари.

Режисьорът на „Анора“ Шон Бейкър беше на фестивала в Берлин за първи път. Той наскоро работи с Йео в късометражния филм Sandiwara за живота в Малайзия. Бейкър призна, че е почитател на носителката на „Оскар“. „За Мишел Йео няма малки проекти“, каза Бейкър, отличен с „Оскар” миналата година за филма си “Анора”.

До 21 февруари ще бъдат прожектирани близо 200 филма, 22 от тях са в официалната конкурсна програма. Те ще се съревновават да наследят миналогодишния носител на отличието "Златна мечка" - "Мечти" на норвежеца Даг Йохан Хаугеруд.

Филмът „Нина Роза" с българско участие e включен в конкурсната програма на „Берлинале". Той ще бъде представен на 16 февруари, понеделник.