Базиликата "Саграда Фамилия" в Барселона достигна максималната си височина с поставянето на кръст на централната Кула на Иисус Христос, предаде Асошиейтед прес.

Кран постави горното рамо на кръста на върха на кулата - централната част на църквата, която вече се извисява на 172,5 метра над града, съобщиха от базиликата.

Въпреки това шедьовърът на каталунския архитект Антонио Гауди все още не е завършен напълно.

Незавършеният паметник стана най-високата църква в света миналата година, след като друга част от централната кула беше поставена на мястото си.

Първият камък на "Саграда Фамилия" е положен през 1882 г., но Гауди никога не е очаквал, че ще тя бъде готова, докато е жив. Само една от многобройните й кули е завършена, когато той умира на 73-годишна възраст през 1926 г., след като е блъснат от трамвай.

През последните десетилетия темпото на работата се ускори, тъй като базиликата се превърна в голяма международна туристическа атракция. Хората бяха очаровани от радикалната естетика на Гауди, която съчетава католически символизъм и органични форми.

Вътрешността на Кулата на Иисус Христос все още е в процес на довършване. Отвън тя е заобиколена от строителни кранове и скеле, отбелязва АП.

Все пак, завършването на централната кула, която се извисява над трансепта, е приоритет преди честванията през юни, които ще отбележат стогодишнината от смъртта на Гауди. Дотогава се очаква скелето да бъде премахнато, навреме за откриването на Кулата на Иисус Христос.

Както е планирал Гауди, кръстът има четири рамена, така че формата му може да бъде разпозната от всяка посока, отбелязва ректорът на "Саграда Фамилия", преподобният Хосеп Турул. Ако градската управа на Барселона даде разрешение, оригиналният план включва и светлинен лъч, който излиза от всяко от рамената на кръста и символизира ролята на църквата като духовен фар, допълва той.

Милиони туристи посещават "Саграда Фамилия" всяка година, като входните такси до голяма степен финансират продължаващото строителство.

Тази година базиликата ще организира няколко събития, за да отпразнува наследството на каталунския модернист, което включва и други забележителни сгради в Барселона и други части на Испания.

"Саграда Фамилия" стана най-голямата църква в света през октомври миналата година, когато надмина кулата на Улмската катедрала в Германия с нейните 161,53 метра.