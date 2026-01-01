В Административен съд София - област постъпи жалба от Емил Кошлуков срещу решение на Съвета за електронни медии (СЕМ), с което Милена Милотинова е избрана за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). Това съобщиха от Административния съд на официалния си сайт.

В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение, обясниха от съда. По жалбата е образувано дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда, пише още в съобщението.

В петък (20 февруари) Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия. За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова. Галина Георгиева и Пролет Велкова гласуваха против.

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София - област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ. На същото заседание членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап да бъде на 19 февруари, а на 20 февруари да бъде обявен избраният кандидат.

През ноември миналата година Административен съд София - област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.