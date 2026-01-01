Жена е загинала, а двама души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Общо 48 пожара са потушени в страната.

Около 9:30 ч. вчера в пожарната в Плевен е получен сигнал за пожар в стая на къща, в с. Горна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил. Загинала е жена на 85 години.

Към 10:30 ч. вчера в пожарната във Варна е поличен сигнал за пожар в къща, в кв. "Максуда". Огънят е потушен с два пожарни автомобила. Пострадал е един човек, който е бил обгазен и е откаран в болница.

В 15:07 ч. в пожарната в Силистра е получен сигнал за пожар в къща, в с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра. Пожарът е загасен с два пожарни автомобила. Пострадала е жена на 73 г., която е с изгаряния по лицето.

Преки материални щети има при 18 пожара, от които 13 са били в жилищни сгради.

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 102 сигнала за произшествия. Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции. Получени са три лъжливи повиквания.