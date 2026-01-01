През нощта в София са извършени 35 обработки със смеси срещу заледяване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Към 7:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути.

Първата обработка на основни улици в районите и вътрешноквартални улици започна в 2:00 часа на територията на район „Витоша“.

Обработките срещу заледяване продължават да се извършват. Работи се и по общинската пътна мрежа със смеси срещу заледяване.

Обработени са трасетата на градския транспорт в район „Витоша“, район „Подуяне“ и район „Панчарево“, както и в кв. „Вражебна“ и с. Желява. Частични обработки са извършени в район „Нови Искър“ – в селата Балша, Мировяне, Гниляне, Негован, Чепинци и кв. „Изгрев“, в район „Красна поляна“ по ул. „Суходолска“, както и в район „Овча купел“ – в кв. „Горна баня“.

Снеговалежите спират в неделя, слънцето се показва

Извършени са обработки на основни улици в район „Панчарево“, както и на вътрешноквартални улици в районите „Витоша“ и „Овча купел“.

По общинската пътна мрежа обработки са извършени на цялата територия на район „Панчарево“, както и частично в районите „Нови Искър“ и „Кремиковци“.

В Природен парк „Витоша“ от 5:00 часа се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“.

Столичната община призовава водачите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. Собствениците и управителите на търговски и офис площи, както и етажните собствености, следва да почистят прилежащите площи към съответните сгради, припомнят от Общината.

Според прогнозата за времето днес облачността от запад ще се разкъсва и намалява, а следобед над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.