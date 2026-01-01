Народните представители на "Има такъв народ" Тошко Йорданов и Александър Рашев са депозирали сигнал пред Софийската градска прокуратура за проверка дали има натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая "Петрохан”, съобщиха от пресцентъра на партията.

Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на Галвна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и всички разследващи по случая "Петрохан”, се посочва в съобщението на ИТН.

Твърдения за искане на оставки на работещите по досъдебните производства по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ не отговарят на истината, заявиха вчера от пресцентъра на МВР, като уточниха, че съобщението е във връзка с отправени от медии въпроси.