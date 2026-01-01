Зимната обстановка и снеговалежът в София доведоха до затруднения в движението и проблеми за градския транспорт. На клипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как пътници помагат на закъсали автобуси да потеглят.

Един от случаите е с автобус №120, който е закъсал на моста на ул. „Черковна“. От кадрите се вижда, че превозното средство не успява да потегли по хлъзгавата настилка и се налага пътниците да слязат и да го избутат.

На друг клип, също разпространен в социалните мрежи, се вижда и закъсал автобус от градския транспорт на бул. „Патриарх Евтимий“.

Снеговалежът предизвика затруднения на различни места в столицата, като граждани сигнализират за непочистени улици и закъснения в градския транспорт.

Към 10:00 часа 75 снегопочистващи машини извършват обработки в София със смеси срещу заледяване и избутване на снежна маса заради интензивния снеговалеж, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Техниката работи на територията на районите "Овча купел", "Витоша", "Люлин", "Сердика", "Кремиковци", "Илинден", "Младост", "Банкя", "Средец", "Нови Искър" и "Надежда", както и по общинската пътна мрежа.

Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин".

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия. Възстановено е движението на тролейбусна линия №9.

На Витоша продължава опесъчаване и дейности по избутване на снежна маса поради обилен снеговалеж на двата пътя кв. "Драгалевци" – х. Алеко и кв. "Бояна" – местност Златните мостове. До планината маршрутите си изпълняват линии 61 и 63. До приключване на обработките е преустановено движението по линия 66.

Екипите на Столичния инспекторат следят обстановката, а дежурни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община извършват обходи на терен.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти, напомнят от Столичната община.