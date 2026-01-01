Севернокорейският лидер Ким Чен-ун започна да прави преглед на напредъка на страната си през последните пет години, който е довел до "голяма трансформация", във втория ден от ключовия партиен конгрес на управляващата Корейска трудова партия, предаде Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската държавна медия КЦТА.

Деветият конгрес на управляващата Корейска трудова партия започна вчера и се очаква да продължи няколко дни. Като най-голямото политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, то поставя нови политически цели и може да доведе до промени в ръководството.

Ким Чен-ун: Армията на КНДР воюва в Украйна

Управляващата партия на Северна Корея приветства "забележителни успехи" в области като политика, икономика, култура, отбрана и дипломация под управлението на върховният лидер Ким Чен-ун през последните пет години, съобщи КЦТА.

Централният комитет (ЦК) на управляващата партия се е съсредоточил първо върху откриването на недостатъци, преди да се фокусира върху успехите, съобщи КЦТА, но не уточни какво точно представляват недостатъците.

Ким Чен Ун обеща да „преобрази“ Северна Корея

КЦТА съобщи, че близо 5000 членове на Корейска трудова партия участват в срещата. Не се споменава участието на чуждестранни гости, въпреки че КЦТА отбеляза, че са получени поздравителни писма от Русия, Китай, Виетнам и Лаос.

Очаква се Северна Корея да покаже бойните си способности по време на военен парад, както и целите си за развитие на оръжие като част от срещата.