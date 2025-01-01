Участието на части от Корейската народна армия в освобождението на Курска област от украинските формирования подчерта статуса на КНДР на световната арена, заяви по време на пленума на Корейската трудова партия лидерът на страната Ким Чен-ун, предаде ТАСС.

Както съобщи агенция КЦТА, от 9 до 11 декември се проведе разширено заседание на пленума на Централния комитет на Трудовата партия на Корея, на което бяха обсъдени резултатите от партийната и държавната работа за годината и подготовката за конгреса на партията. Ким Чен-ун председателстваше събранието.

"За по-малко от година части от различни видове войски на нашата армия постигнаха блестящи бойни успехи в чуждестранна военна операция и демонстрираха на света непобедимостта на нашата армия и държава, потвърждавайки репутацията им на истински защитници на международната справедливост", посочи агенция КЦТА. Като още едно външнополитическо постижение се отбелязва честването на 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия.

"Тържествените мероприятия в чест на 80-годишнината на партията през тази година подчертаха пред целия свят абсолютната достойнство и непреодолимата сила, която притежават само нашата партия, нашата държава и нашият народ, и многократно укрепи твърдата воля на целия народ, стремящ се да изгради социалистическо общество със своя ум и усилия и по свой модел", посочва КЦТА. Агенцията отбеляза, че в областта на модернизацията “във всички аспекти на отбранителната способност на държавата са постигнати значителни успехи".

Ким Чен-ун също заяви, че през 2025 г. е настъпил "исторически поврат", когато страната му "преодоля последната пречка за изпълнението на петгодишния план и подготви импулс за преход към нов етап“ на развитие.