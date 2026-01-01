Русия ще превърне Музея на историята на ГУЛАГ, който представя историята на лагерите за принудителен труд по времето на диктатора Йосиф Сталин, в музей за германските престъпления, извършени в Съветския съюз през Втората световна война, предаде ДПА.

Намиращият се в руската столица Москва музей, който в момента е затворен, обяви на сайта си, че ще се превърне в „музей на паметта“, посветен на „отдаването на почит на жертвите на геноцида срещу съветския народ“ и ще обхване „всички етапи на военните престъпления на нацистите“.

Музеят на историята на ГУЛАГ е основан през 2001 г. и бе затворен през ноември 2024 г. заради предполагаеми проблеми с пожарната безопасност. Дотогава той отдаваше почит на милионите хора, държани в лагери за принудителен труд в цялата страна между 1918 г. и 1956 година.

Културата на паметта в Русия е в упадък под управлението на президента Владимир Путин, чиято идеология подчертава победата на Съветския съюз над нацистка Германия през Втората световна война, наричана в Русия Великата отечествена война, посочва ДПА.

Кремъл твърди, че войната на Русия в Украйна е насочена срещу нацистите в съседната страна и техните чуждестранни поддръжници.

Преустроеният музей ще представя формите на националсоциализма, освободителната мисия на Червената армия и делата срещу нацистки престъпници, според московската градска управа.

Целта е да бъде постигнато „трайно отхвърляне на нацизма“ сред младите поколения, заяви бъдещият директор на музея Наталия Калашникова.