Неочаквани сфери на знанието, харизматични участници от всички сфери на живота и драматични двубои са само част от вълнуващите моменти, които белязаха първия епизод на “The Floor” вчера. Водещият Юлиан Костов посрещна 100-те нетърпеливи да се впуснат в надпреварата играчи, които заеха своите места и се изправиха пред първите дуели за сезона.

Жребият отреди предаването да стартира с повече от интригуващ дуел между двама мъже – фотографът Андрей и студентът Атанас. Още по-атрактивна се оказа и темата, а именно „Сватби“. След това зрителите видяха двубоите „Светски двойки“, „Световна класика“, „Световни музиканти“, „Известни тандеми“, „Водни басейни“, „Велики жени“ и „Поп и рок хитове“.

Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема „Известни българи“ грабна Иван.

Предстоят нови атрактивни сблъсъци между любопитните участници с интересни житейски истории. Какви ще бъдат темите и кои ще напуснат надпреварата – не пропускайте „The Floor“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA! Повече информация за The Floor може да откриете в сайта на nova.bg, Facebook, Instagram и ТikTok.