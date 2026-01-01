Продължителните и обилни валежи от дъжд, които достигнаха до близо 50 литра на квадратен метър, създадоха няколко критични точки на територията на община Димитровград, съобщиха от общинския пресцентър.

Едната е в квартал "Изток", където река Меричлерска е излязла от коритото си и са залети ниските части на квартала. Около 20 са къщите, до които водата е стигнала и заляла дворовете, а в около половината от имотите е влязла в приземните етажи. Спряно е електроподаването към тези имоти и хората от тях са изведени превантивно. Те са при техни роднини, а за едно семейство има готовност при необходимост да бъде настанено в общинско жилище до нормализиране на обстановката.

На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите. Кметът на общината Иво Димов е уведомил Областно пътно управление - Хасково и там ще бъде изпратена техника на място. Насочен е и полицейски патрул, който да сигнализира за опасните зони на преминаващите автомобили.

В село Странско нивото на реката е критично високо в ниската част на населеното място и има опасност от преливане. Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията.

Засега в общината няма бедстващи хора, няма села, които да са без ток и всички пътища са проходими. Следи се ситуацията в цялата община, уверяват оттам.