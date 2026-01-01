670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват, за да се осигури проходимост при зимни условия. Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването.

Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението по някои пътни артерии. В Северозападна България - в област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС участък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.

РУСЕ

Републиканският път Русе – Бяла е временно затворен от сутринта за товарни автомобили над 10 тона заради снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той добави, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха за временно ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха, че снежната покривка към момента е 10 сантиметра, а температурата - минус 2,6 градуса. Духа североизточен вятър със скорост до 18 метра в секунда или 64 км в час.

Областният управител обясни, че от снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора, информират от БЧК. Такава нужда обаче на този етап няма.

Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато, увери Драганов, като припомни, че снеговалежът се очаква да продължи през целия ден.

От Областната управа апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

РАЗГРАД

Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ). По думите му към момента няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено.

Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. По информация на дежурния в ОПУ няма въведени допълнителни ограничения и няма затворени отсечки в областта. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.

СМОЛЯН

Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК. Снеговалежът в Пампорово продължава, условията за ски са добри.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, припомнят от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Машини разчистват и обработват пътищата в област Смолян след падналия през нощта нов сняг. Пътищата в района са мокри и хлъзгави.

За днес в област Смолян е обявен оранжев и жълт код за валежи от сняг и дъжд.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване на пътните платна е спряно движението на камиони над 12 т по пътя Русе – Разград и през „Котленския“ проход. Ограничение за МПС над 10 т има в участъка Русе – Бяла. Планинските проходи „Превала“ и „Рожен“ са затворени за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.

Свлачища и опасност от падащи камъни наложиха временни ограничения в движението в областите София и Пазарджик. Преминаването по път II-82 София – Самоков, в района на „Златна рибка“ , продължава да ограничено поради паднала скална маса. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков. В област Пазарджик затворен за движение е участъкът от път ІІ-84 между село Варвара и гара Костандово (от км 10 до км 29). Причината е надвиснала скала над пътното платно. Осигурени са обходни трасета през път II-37 Пещера – Батак и път III-842 Белово – Юндола.

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.