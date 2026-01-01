Общо 45 снегорина чистят улиците на София, съобщиха от Столичната община. Първите дейности започнаха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул.“Васил Левски“ до извършването на обработки.

В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин.

Мразовит уикенд: Оранжев и жълт код за обилни валежи, сняг, поледици и силен вятър (КАРТА)

В Природен парк Витоша са опесъчени пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко“ и кв. "Бояна" – местност Златните мостове.

От Столичната община призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово, както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен.

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сливен и Смолян.