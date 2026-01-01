Абонатите, които са подали основателни жалби за завишени сметки за ток, ще бъдат компенсирани, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на инспекцията на напредъка на ремонтните дейности в ПАВЕЦ „Чаира“.

КЕВР: Жалбите за високи сметки за ток към момента са около 1200 на брой

Той уточни още, че вчера е провел среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, който го е информирал как върви работата по проверките на декемврийските сметки, за които има много оплаквания.

Започват извънредни проверки за сметките за ток на битовите потребители

По думите на Трайков проверките продължават, като окончателните резултати се очакват до края на февруари или началото на март. Той посочи, че случаите са различни, но значителна част от жалбите са основателни. След изясняване на причините ще бъдат предвидени компенсации за засегнатите потребители.

Министърът уточни още, че се извършва анализ на софтуера на билинг системата в независима лаборатория, за да се установи какво е довело до разминаванията в начислените суми.