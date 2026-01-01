Близо 4000 домакинства в румънските окръзи Прахова, Телеорман и Дъмбовица са без електричество заради лошото време, съобщи Диджи24, като се позова на Департамента за извънредни ситуации.

Неблагоприятните метеорологични условия през деня са довели, освен до прекъсвания в електрозахранването, и до паднали дървета и електрически стълбове, както и до блокирани по пътищата автомобили. По-рано през деня е имало затворени пътища, но към момента в сила са единствено ограничения за тежкотоварни автомобили по някои пътни оси.

Според информацията на Департамента за извънредни ситуации в 16 населени места в шест румънски окръга, както и в Букурещ, са регистрирани срутвания на пет електрически стълба, повреди на 18 превозни средства, като също така са били отблокирани 88 автомобила, информира още Диджи24.

По информация на Аджерпрес към 14 ч. местно (и българско време) 46 превозни средства с приблизително 75 души са оставали блокирани.

Десетмесечно бебе, което се е нуждаело от медицинска помощ, е било транспортирано до болница в съзнание, информира още агенцията.