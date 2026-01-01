Китайското присъствие в енергийната система на Европа вече е значително и обхваща както доставките на ключови технологии за зеления преход, така и инвестиции в стратегическа инфраструктура.

Тази зависимост поражда нарастващи опасения за сигурността, тъй като енергийната система има пряко значение не само за икономиката, но и за отбраната и устойчивостта на Европейският съюз.

В анализ на Института за изследвания в областта на сигурността на Европейския съюз (EUISS) се посочва, че доминиращата позиция на Китай при производството на соларни панели, инвертори, батерии и елементи за вятърни турбини създава структурна уязвимост. Според експертите, евентуално прекъсване на доставките или използване на технологична зависимост като политически инструмент може да има сериозни последици за функционирането на европейските енергийни мрежи.

Докладът обръща внимание и на рисковете, свързани с дигитализацията на енергетиката. Много от модерните системи за управление на мрежите и възобновяемите мощности разчитат на софтуер и хардуер с произход от Китай, което повдига въпроси за киберсигурността и възможността за неоторизиран достъп до чувствителни данни.

Допълнителен проблем представляват китайските инвестиции в европейски електропреносни оператори и пристанищна инфраструктура, които осигуряват стратегически позиции в ключови възли на енергийната система.

EUISS подчертава, че ЕС разполага с инструменти за ограничаване на тези рискове, без да се отказва от целите си за декарбонизация. Сред препоръките са по-строги правила за обществени поръчки, насърчаване на европейското производство на критични технологии, по-активно използване на механизмите за проверка на чуждестранните инвестиции и по-добра координация между държавите членки по въпросите на енергийната сигурност.

В анализа се отбелязва, че целта не е изолация на Китай, а изграждане на по-балансирана и устойчива енергийна система, която да намали стратегическите зависимости и да гарантира дългосрочната сигурност на Европа в условията на нарастваща геополитическа несигурност.