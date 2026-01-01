Колекция от предмети, принадлежали на икономката на английската криминална писателка Агата Кристи, ще бъдат предложени на търг, съобщава Би Би Си.

Предметите, принадлежали на Филис Райс, бившата икономка на ваканционната вила на Кристи „Грийнуей хаус” в Девън, ще бъдат предложени на търг днес в английския град Чипенхам.

Сред предметите има шест писма, адресирани до Райс, и бележки с инструкции как да се хранят любимите кучета на Кристи.

Организаторката на търга Бриджит Медоус каза: „Тези лотове дават чудесна представа за личния живот на Агата Кристи във вилата. „Колекцията е била съхранявана от семейството на Райс, така че беше истинска привилегия да проуча и каталогизирам всички предмети и да науча малко повече за една от най-обичаните авторки в света“, добави Медоус.

Колекцията от пет лота включва и първите издания на „Пет малки прасенца“ и „Звезда над Витлеем“, и двете подписани от писателката.

Кристи е най-продаваният автор в света за всички времена и е известна с 66-те си детективски романа, сред които „Убийство в Ориент експрес“ и „Смърт край Нил“. Родена в Торки, Девън, през 1890 г., тя умира във Уолингфорд, Оксфордшир, на 85-годишна възраст през 1976 г.

Предметите, които се продават, включват шест писма до Райс, в които се описва всичко – от комплименти за промените, направени от Райс в дрехите на Кристи, до подробности за плащанията за тези промени. Има и подробности за пробния период на Райс във вилата. Писмата съдържат и група бележки на икономката, включително различни данни за контакт с литературния й агент, лекар, строител, адвокат и други.

„Не е изненадващо, че имаме интерес от ентусиасти от цял свят, така че се надявам да надминем най-високата оценка от 1000 лири“, каза Медоус.