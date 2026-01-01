Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 17:30 часа вчера фериботът, обслужващ линията Никопол - Турну Мъгуреле преустановява плаванията поради лоши метеорологични усровия

От "Гранична полиция" припомнят, че от 20 януари през граничния преход "Рудозем“ с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.