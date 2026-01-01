Българската състезателка по биатлон Лора Христова завършва своето участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина с 14-о място в масовия старт при жените на 12.5 километра, предава Gong.bg.

Достойното ѝ представяне продължи и в последния ден от състезанията. Тя имаше шанс за отличие, но последната стрелба се оказа препъникамъкът за нея. Въпреки това, Христова вече е герой за България, след като спечели бронзово отличие от тези Игри на 15 километра.

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимната олимпиада

Другата ни представителка Милена Тодорова завърши 20-а в масовия старт.

Лора Христова започна много добре със стрелбата, направи три последователни чисти в състезанието, но талантливата ни състезателка се пропука в последната, когато допусна две грешки. Така, от третото място тя изпусна мястото за медал.

Милена допусна повече грешки в стрелбата, не успявайки да свали пет мишени, а това ѝ отреди 20-а позиция. Тя, обаче, има четвърто място в спринта на 7.5 километра.

Състезанието се проведе при силен снеговалеж.

Златото в дисциплината отиде при Осеан Мишлон, която завърши с време 37:18.1 минути. Среброто отиде при Жулия Симон (Франция). След тях се нареди Тереза Воборникова, която донесе първи медал за Чехия от Игрите.