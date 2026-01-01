На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра нов състав на Изпълнителното бюро, съобщиха от пресцентъра на партията.

Заместник-председатели ще са:

Атанас Тодоров Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Донка Иванова Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е „Финанси и кредит” в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” в Свищов.

Жельо Иванов Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на „БСП за България” от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

Иван Янчов Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е „Финанси” в Университета Макгил в Монреал (Канада).

За членове са избрани:

Атанас Димитров Телчаров – 39 г. Магистър по „европейско земеделие и селски райони” в Аграрния университет – Пловдив и по „регионална сигурност” в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г.

Валери Мирчев Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г.

Владимир Петров Александров – 48 г. Магистър по „Открит добив” и „Корпоративен мениджмънт”. Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ „Димитър Благоев” и на Института за политика „Паисий Хилендарски” към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в „Елаците-Мед” АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.

Габриел Георгиев Вълков – 29 г. Завършил е „Политика и общество” в НБУ. Магистър по „енергийни пазари и услуги” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.

Еньо Енев Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в „Ел Би Булгарикум”. Понастоящем е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.

Йордан Стоянов Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и „Стопанско управление” в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Мина Антонова Кутева – 29 г. Завършила е „Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”. Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор „социални мрежи и медии”. Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а.

Павел Енев Раличков – 44 г. Магистър по „Компютърни системи и технологии” в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.

Петко Емилов Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.

Пламен Владимиров Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел „Организационна дейност, избори и кампания” на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел „Избори” на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил „главен експертен сътрудник” към комисии в Народното събрание.

Сергей Дмитриевич Станишев – 59 г. Завършил е Историческия факултет на Московския държавен университет. Защитил е дисертация за научна степен „кандидат на науките” в същото висше учебно заведение. Специализирал е политически науки в Московската школа за политически изследвания и международни отношения в Лондонското училище по икономика и политически науки. Занимавал се е с журналистическа дейност. Председател на БСП от 2001 до 2014 г. Министър-председател на Република България от 2005 до 2009 г. Народен представител от 2001 до 2005 г. и от 2009 до 2014 г. Член на Европейския парламент от 2014 до 2019 г. Председател на ПЕС от 2011 до 2022 г.

Светлана Стефанова Шаренкова – 64 г. Завършила е „Социална психология” в Московския държавен университет. Доктор по политология и Професор хонорис кауза в УниБИТ. Преподава „Геополитика и цивилизационни модели” в Института по лидерство към УниБИТ. Работила е като научен сътрудник в Института по социология на БАН, зам.председател на Комитета за младежта и спорта, Изпълнителен директор на Фонд „13 века България“. От 1997 г. е издател на печатни и електронни издания: в. ЗЕМЯ, в. Русия днес, в. Китай днес и др., както и на политическа литература от български и руски автори. Автор е на научни трудове и публицистични материали. Председател е на Форум “България-Русия”. Член е на БСП от 1987 г., като от 2012 г. е член на НС на БСП. Два мандата е председател на Съвета по култура и медии и член на Съвета по външна политика към НС на БСП. Делегат е на последните 3 конгреса на партията.

Соня Тенева Келеведжиева – 65 г. Завършила е „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподавател по български език и литература. Преподавател в ТУ-Сливен. Член на съюза на учените в България. Член на Съюза на българските писатели. Автор на 16 книги. Носител на престижни международни награди в областта на литературата и изкуството. Председател на неправителствена организация „Демократичен съюз на жените”. Общински съветник в Сливен в продължение на 4 мандата. Бивш председател на Общински съвет - Сливен. Председател на Областния съвет на БСП-Сливен.

Трифон Руенов Панчев – 37 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 до 2019 г. развива бизнес, свързан със селското стопанство. Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2014 г. и съдружник в адвокатско дружество. От 2016 г. е член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика със седалище в Швейцария. Кмет на Дряново от 2019 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

„Първото заседание на Националния съвет след Конгреса на БСП премина успешно, в дух на другарство и разбирателство. Предложенията, които направих като новоизбран председател бяха приети. Мандатът, който Конгресът даде на всички ни бе уважен.” Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на пресконференция след заседание на пленума на партията.

Според него днес е даден ясен сигнал, че пророкуванията за Българската социалистическа партия няма да се сбъднат, а напротив – тя тръгва по пътя на възстановяване на своето значение. „Това е добра новина не само за българските социалисти”, подчерта Зарков.

По неговите думи с днешния пленум БСП започва да се завръща своето значение в българската и европейската политика и освен кадровите върпоси са били обсъдени и важни политичски такива. Председателят на българските социалисти запозна обществеността с изразените от Националния съвет на БСП притеснения от присъствието на военна авиация на летище „Васил Левски”. „Въпреки обясненията от Министерството на отбраната и други органи, продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за информация по този въпрос чрез парламентарната си група и други представители”, обяви той.

Крум Зарков подчерта, че в последните години и особено в последните месеци е било създадено усещането, че има някакъв многонационален консенсус в Европейския съюз по отношение на курса, който Европа заема към по-голямо въоръжаване и милитарилизация. „Това не е така. Левите партии в Европа не приемат безкритично този курс. Днес БСП също обяви, че и тя не го приема”, каза още Зарков, с което представи следната позиция, приета на Националния съвет на партията:

ПОЗИЦИЯ

БСП предупреждава: Европейският съюз поема курс към опасна милитаризация, която подменя основните ценности и приоритети на Общността.

БСП се обявява за:

ЕС на солидарността, не на оръжейна надпревара

ЕС на равноправни държави, не на ядро и периферия

Последните дебати на европейско ниво, включително в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността се превърнаха в трибуна за легитимиране на нова оръжейна надпревара и утвърждаване на логиката на силата като основен инструмент в международните отношения.

БСП заявява ясно: повече пари за въоръжаване не означават автоматично повече сигурност. Истинската сигурност не се измерва единствено в проценти от БВП или в обем на въоръжение, а в способността на държавата и обществото да гарантират стабилност, социална устойчивост, икономическа сила и върховенство на закона.

Европейският съюз се нуждае от ясно, комплексно и стратегически обосновано виждане за сигурността, което включва и политически, икономически, енергийни и социални измерения.

България, като член на ЕС и НАТО, трябва да провежда разумна и прагматична отбранителна политика, съобразена с националния интерес, която укрепва държавата и служи на обществото, без общественият дневен ред да марширува в ритъма на нарастващ военен бюджет.

Ние сме против безкритичното и безконтролно увеличаване на военните разходи, особено когато те се извършват чрез промени във фискалните правила, натрупване на нови дългове и ограничен обществен дебат. Сигурността не може да бъде отделена от демократичната легитимност - тя изисква прозрачност, парламентарен и граждански контрол, обществено доверие.

Средствата, отделяни за въоръжение, трябва да бъдат съпоставени и балансирани спрямо нуждите на здравеопазването, образованието, социалната сигурност, сближаването, културата и климатичната устойчивост.

Сигурност без социална кохезия е илюзия. Подкопаването на социалния договор в името на милитаризацията носи риск от вътрешна нестабилност, която може да бъде не по-малко опасна от външните заплахи.

Важно е когато се говори за мир в Европа да се отбележи, че България е една от създателите на Световния съвет за мир в Хелзинки през 1950 г. Това показва едностранно нашата позиция през годините за съхраняването на мира.

БСП оценява критично и все по - засилващите се гласове за развитие на ЕС на две скорости.

Предлаганата двускоростна интеграция не е временен компромис или адаптация, а дълбока структурна промяна, при която ядро от държави ще задълбочат едновременно икономическата, военната и регулаторната интеграция.

БСП приема, че в условията на ескалиращи военни конфликти, енергийна несигурност и засилена глобална конкуренция е необходима по-голяма гъвкавост и прагматизъм. Но тази гъвкавост не трябва да се превръща в структурен йерархичен модел, който институционализира неравенството и е извън съществуващата договорна рамка.

Рискът от социално-икономическо разслоение е реален. Ако ускорената интеграция осигурява различен достъп до инвестиции, отбранителни проекти или финансови инструменти, това може да задълбочи разликите между центъра и периферията. В дългосрочен план подобна динамика подкопава самата идея за сближаване, която стои в основата на европейския проект.

За България подобни перспективи имат стратегическо значение. Страната е част от еврозоната и Шенгенското пространство и по този начин принадлежи към най-интегрираните формати в ЕС. В същото време България е в Източна Европа - регион, изложен пряко на геополитическите последици от войната в Украйна и на енергийната и военната динамика в Черноморския район. Страната ни не бива да остава встрани, а трябва да има лидерска и активна роля във всички ключови регионални формати в Югоизточна Европа.

С оглед на гореизложеното, БСП призовава за широк национален консенсус относно мястото на България в евентуален Съюз на две скорости. Това не е тема за партийно противопоставяне, а стратегически избор с хоризонт десетилетия напред. Българската позиция трябва да бъде ясна и категорична, по отношение на всякакво разделение и противопоставяне между страните членки на ЕС.