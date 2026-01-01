Жените действително изпитват по-продължителна хронична болка от мъжете, а разликата има биологично обяснение, сочи изследване, публикувано в списание Science Immunology.

Според водещия автор Жофроа Ломе от Мичиганския държавен университет болката при жените често е била подценявана в клиничната практика и приписвана на емоционални фактори. Данните показват, че разликата не е социален конструкт, а се дължи на механизми в имунната система.

Тихият враг: Какво трябва да знаем за хроничното заболяване на вените

Проучването се фокусира върху имунни клетки, наречени моноцити, които регулират възпалението и взаимодействат с невроните, отговорни за усещането на болка. Тези клетки произвеждат противовъзпалителния интерлевкин-10 (IL-10), който спомага за „изключването“ на болковите сигнали.

При експерименти с мишки е установено, че болката отшумява по-бавно при женските екземпляри, тъй като техните моноцити произвеждат по-малко IL-10. При мъжките животни по-високите нива на тестостерон стимулират по-активна работа на тези клетки.

10 ранни симптома, които могат да сигнализират за сериозен здравословен проблем

Учените смятат, че откритието може да доведе до нови терапии, насочени към стимулиране на моноцитите и увеличаване на производството на IL-10. Като краткосрочна възможност се обсъжда и локално приложение на тестостерон за облекчаване на болката.

Експерти посочват, че изследването е част от тенденцията за по-добро разбиране на връзката между нервната, имунната и хормоналната система. В продължение на десетилетия жените са били слабо представени в клинични изпитвания, а повечето изследвания върху животни са се провеждали върху мъжки екземпляри.

По-доброто познаване на специфичните биологични особености при жените може да доведе до по-справедлив и ефективен медицински подход, подчертават изследователите