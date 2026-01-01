Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри за изпращането на кораб болница в Гренландия - датска територия, която Тръмп заяви, че иска да придобие, предаде Ройтерс.

Тръмп огласи плана в социалните мрежи малко преди началото на вечеря за губернаторите републиканци в Белия дом, по време на която седна до Ландри и двамата разговаряха.

"Работя с фантастичния губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, ще изпратим страхотен кораб болница в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни, и за които няма кой да се грижи. Той е на път!!!", обяви президентът.

Нито Белият дом, нито от офиса на Ландри отговориха на въпроси във връзка с публикацията - дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ. За момента няма коментар от страна на министерството на войната, отбелязва Ройтерс.

Тръмп ще посети Гренландия през март

Датският крал Фредерик пристигна миналата седмица на второ посещение в Гренландия в рамките на година в опит да демонстрира единство пред натиска на Тръмп да купи остров Гренландия. В края на януари Дания и САЩ разговаряха за решаване на ситуацията след месеци на напрежение в НАТО.

Тръмп публикува своя пост броени часове след като датското Обединено арктическо командване съобщи, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница в гренландски води, който се е нуждаел от спешно медицинска помощ.

Не е ясно каква връзка има Ландри с въпроса или дали публикацията е свързана по някакъв начин с евакуацията. Американските военноморски сили имат два кораба болница - "Мърси" (Mercy) и "Камфърт" (Comfort), но нито един от тях не е разположен в Луизиана.