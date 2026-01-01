Джеф Ландри, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и губернатор на Луизиана заяви, че американският държавен глава планира да посети арктическия остров през март тази година, и изрази увереност, че е възможно да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс.

Джеф Ландри / БТА / АП / David Grunfeld / The Times-Picayune / The New Orleans Advocate

"Наистина вярвам, че трябва и може да бъде постигнато споразумение, ако посещението стане факт", посочи днес Ландри в интервю за телевизионния канал "Фокс Нюз" след срещата на американската делегация, съставена от конгресмени от Републиканската и Демократическата партия, с лидерите на Дания и Гренландия.

"Президентът е сериозен. Той вече каза на Дания какво иска и сега остава държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да сключат споразумение", допълни Ландри.