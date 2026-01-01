Белият дом заяви снощи, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

Приключи срещата между гренландски, датски и американски представители в Белия дом

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от държавния глава, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки 2-3 седмици.