Високопоставените дипломати на Дания и Гренландия проведоха разговори с висок залог в Белия дом. Няма незабавни признаци за пробив по отношение на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде АФП.

Фотограф на АФП видя датския външен министър Ларс Льоке Расмусен и неговата гренландска колежка Вивиан Моцфелд да напускат сградата по-малко от 90 минути след началото на срещата им с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

След срещата нито една от страните не направи коментар.

Часове преди разговорите Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия в опит да предотврати ескалиращите заплахи на Тръмп по отношение на обширната, слабо населена територия, контролирана от Копенхаген.

Датският министър на отбраната: Засилваме военното си присъствие в Гренландия

Въпреки това американският президент по-рано днес настоя, че НАТО трябва да подкрепи усилията на САЩ да поемат контрол над Гренландия. Републиканецът заяви, че островът е „жизненоважен“ за планираната от него система за противовъздушна и противоракетна отбрана „Златен купол“.

„Всичко по-малко от това е неприемливо“, написа той в социалната си мрежа Truth Social. „АКО НИЕ НЕ ГО НАПРАВИМ, РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ, И ТОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ!“

Докато разговорите продължаваха, Белият дом публикува съобщение в X: „Накъде, човече от Гренландия?“

Публикацията беше придружена от рисунка на два кучешки впряга – единият насочен към Белия дом и огромно американско знаме, а другият – към китайски и руски знамена на фона на осветен от мълнии Кремъл и Великата китайска стена.