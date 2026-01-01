Преди три дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Гренландия е от съществено значение за програмата „Златен купол“ – амбициозния проект за противоракетна отбрана на САЩ. Това е първият път, когато американският президент споменава тази причина, което озадачи експертите по отбрана.

Доналд Тръмп намери нов аргумент, за да оправдае амбицията си да завземе Гренландия като американска територия. Този остров, който в момента е под датски контрол, би бил "жизненоважен за Златния купол, който строим “, написа той в Truth Social на 14 януари. Това е първият път, когато Доналд Тръмп не се позовава просто на императива на националната сигурност, без да предоставя допълнителни подробности. Този път американският държавен глава включва Гренландия в конкретен план, дори ако отбранителната система "Златен купол“ все още остава доста неясна.

Този проект, обявен през май 2025 г. от Доналд Тръмп, "е вдъхновен от израелската система за противовъздушна отбрана и има за цел да защити американската територия от междуконтинентални балистични ракети“, обяснява Матю Пауъл, специалист по противовъздушна отбрана в Университета в Портсмут.

"Златният купол" все още е в етап на планиране и никой не знае дали някога ще бъде построен. "Основната пречка за реализацията му е цената му, оценена на над 170 милиарда долара“, казва Андрю Готорп, специалист по история на американската външна политика в университета в Лайден. На хартия тази версия на проекта на Роналд Рейгън "Междузвездни войни“ в стил Тръмп е, меко казано, амбициозна. Основната ѝ отличителна черта се крие в "система за ранно откриване на заплахи, базирана на съзвездие от спътници в космоса“, обяснява Матю Пауъл.

"Прехващачите /еквивалентът на противоракетните ракети, бел. ред./ също ще трябва да бъдат изстрелвани от космоса“, добавя Ливиу Хоровиц, експерт по въпросите на международната отбрана във Фондация "Наука и политика“ (SWP – Берлинска фондация за наука и политика).

Следователно това е защитен "купол“, който ще бъде построен предимно в космоса. Гренландия обаче се намира на Земята… В действителност "наземните структури ще продължат да бъдат необходими, както за комуникация между елементи в космоса и Земята, така и за да има някои ракети-прехващачи“, обяснява Андрю Гоуторп. Ето как Доналд Тръмп издигна Гренландия до ключов нов компонент на земната архитектура на "Златния купол". Това остави експертите напълно озадачени.

"Нямам представа защо американският президент смята, че се нуждае от Гренландия, за да изгради тази отбранителна система“, признава Ливиу Хоровиц. Всъщност Министерството на отбраната вече е картографирало потенциални места за изграждане на наземната инфраструктура на "Златния купол". Гренландия не е сред тях. "Щатът Ню Йорк е определен като идеално място за базата за прехващачи на Източното крайбрежие на САЩ“, отбелязва специалистът по международна отбрана.

Пентагонът е отпуснал 25 милиона долара за развитието на тази база във военната база Форт Дръм, която се намира недалеч от границата с Канада. Гренландия има потенциално предимство пред Форт Дръм, разположен на повече от 3000 км . По-на север и по-близо до Русия, "това би могло да позволи малко по-бърза реакция за откриване и прехващане на ракети“, казва Матю Пауъл. Особено ако те бъдат изстреляни от бившия съперник номер едно на Съединените щати. Това не означава, че Съединените щати са абсолютно длъжни да придобият цяла Гренландия, за да инсталират част от "Златния купол" там. Те вече имат военната база Питуфик – която се смята и за космодрум – на острова и според експерти, интервюирани от France 24, това може да е достатъчно.

Тази база вече се използва за ранно откриване на ракети и "споразумение от 1951 г., ревизирано през 2004 г., между Съединените щати и Дания позволява на Вашингтон да я развива, както сметне за добре от съображения за сигурност, при условие че има съгласието на Дания и Гренландия“, обяснява Андрю Гоуторп. "В исторически план Дания е била много отзивчива към исканията на Вашингтон относно Питуфик. В настоящия дипломатически и геополитически контекст Копенхаген логично не би трябвало да се противопоставя на подобен план“, смята Ливиу Хоровиц. Особено ако това позволи на Гренландия да се измъкне от американски контрол. Следователно нищо не пречи на Доналд Тръмп вече да превърне Питуфик в източния острие на "Златния купол".

Освен ако Вашингтон не иска да има нищо общо с Дания. "Американците могат да бъдат малко придирчиви по въпросите на националната сигурност“, отбелязва Матю Пауъл. Според този експерт Вашингтон може би иска да осъществи такъв чувствителен проект единствено на изцяло американска територия. Въпреки че, както посочва Пауъл, "искането на разрешение от Копенхаген не изисква Съединените щати да споделят подробности за проекта си за Питуфик“. Най-вероятният сценарий, според Андрю Гоуторп, е Доналд Тръмп да е използвал "Златния купол", за да "продаде проекта си за придобиване на Гренландия на американската общественост“. Само 17% от американците подкрепят тази амбиция на Тръмп, според ново проучване на Ipsos, публикувано на 15 януари.

Доналд Тръмп вероятно смята, че "е по-популярно да се каже, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия, за да защитят Чикаго или друг голям американски град от заплахата от руски или китайски ракети, отколкото да твърди, че иска територията да има достъп до природните си ресурси“, казва още Андрю Гоуторп.